Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Томь" будет оштрафована за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по заработной плате одному футболисту, а также сотруднику ФК "Томь". Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.

"Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, уточнил инспектор. На устранение нарушения клубу отводится месяц. "Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность", - цитирует инспектора ТАСС.

Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей. По его словам, проверка по еще двум заявлениям закончится в январе.
Теги: Томь
Сегодня, 08:26
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: маслак (Сегодня, 09:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Нафиг рваться было в высшую лигу если у вас нет денег
Регистрация: 24.09.2016
№1 Написал: Korvin (Сегодня, 09:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
А еще надо посадить вислопузого гендиректора клуба и президента - Жувачкина!!!
Регистрация: 8.09.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.