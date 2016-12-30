"Томь" будет оштрафована за нарушение трудового законодательства

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:45
Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок
Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок
01:18
"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях (8)
"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях (8)
Вчера 22:35
Агент: думаю, Филипп Будковский покинет "Анжи"
Агент: думаю, Филипп Будковский покинет "Анжи"
Вчера 22:19
Сергей Ташуев: договор с "Анжи" уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство
Сергей Ташуев: договор с "Анжи" уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство
Вчера 22:16
"Ювентус" может заплатить "Зениту" за Витселя 12 млн евро (16)
"Ювентус" может заплатить "Зениту" за Витселя 12 млн евро (16)
Вчера 22:02
"Урал" может продать Чисамбу Лунгу в ОАЭ
"Урал" может продать Чисамбу Лунгу в ОАЭ
Вчера 21:54
СМИ: "Спартак" договорился о переходе Луиса Адриано" (43)
СМИ: "Спартак" договорился о переходе Луиса Адриано" (43)
Вчера 21:49
Рафаэль Кариока может продолжить карьеру в Китае (2)
Рафаэль Кариока может продолжить карьеру в Китае (2)
Вчера 21:39
Антони Марсьяль останется в "МЮ" до лета
Антони Марсьяль останется в "МЮ" до лета
Вчера 21:24
Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи"? (9)
Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи"? (9)
Вчера 21:18
"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом
"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом
Вчера 20:13
"Барселона" нацелилась на Бранислава Ивановича
"Барселона" нацелилась на Бранислава Ивановича
Вчера 19:38
Томас Ринкон успешно прошел обследование в "Ювентусе" (2)
Томас Ринкон успешно прошел обследование в "Ювентусе" (2)
Вчера 19:22
Юрген Клопп: Филиппе Коутиньо не сыграет с "Манчестер Сити" (1)
Юрген Клопп: Филиппе Коутиньо не сыграет с "Манчестер Сити" (1)
Вчера 18:22
"Спартак" планирует снять сериал о братьях Старостиных (5)
"Спартак" планирует снять сериал о братьях Старостиных (5)
Вчера 18:17
Эммануэль Эменике ведет переговоры с "Локомотивом"? (36)
Эммануэль Эменике ведет переговоры с "Локомотивом"? (36)
Вчера 18:11
Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру (1)
Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру (1)
Вчера 17:28
Форвард "Анже" может перейти в "Лион" (2)
Форвард "Анже" может перейти в "Лион" (2)
"Томь" будет оштрафована за нарушение трудового законодательства
Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по заработной плате одному футболисту, а также сотруднику ФК "Томь". Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.
"Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, уточнил инспектор. На устранение нарушения клубу отводится месяц. "Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность", - цитирует инспектора ТАСС.
Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей. По его словам, проверка по еще двум заявлениям закончится в январе.
"Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, уточнил инспектор. На устранение нарушения клубу отводится месяц. "Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность", - цитирует инспектора ТАСС.
Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей. По его словам, проверка по еще двум заявлениям закончится в январе.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.