Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тоттенхэм" в ближайшее время начнет переговоры с "Реалом" по Иско

"Тоттенхэм" заинтересован в трансфере полузащитника "Реала" Иско, информирует Daily Mirror.

Сообщается, что переговоры о переходе игрока начнутся в ближайшее время, Иско может сменить клубную прописку уже зимой. Отмечается, что хавбек не против покинуть Мадрид из-за недостаточной игровой практики.
Теги: Тоттенхэм Иско
Сегодня, 08:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.