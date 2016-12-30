Марк Бартра: уговариваю Обамеянга не переходить в "Реал"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра сообщил, что отговаривает партнера по команде Пьера-Эмерика Обамеянга от возможного перехода в "Реал".



"Уговариваю Обамеянга остаться в "Боруссии" и не переходить в "Реал", – цитирует Бартру Marca.



Напомним, ранее Бартра выступал в составе "Барселоны".