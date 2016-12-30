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Марк Бартра: уговариваю Обамеянга не переходить в "Реал"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра сообщил, что отговаривает партнера по команде Пьера-Эмерика Обамеянга от возможного перехода в "Реал".

"Уговариваю Обамеянга остаться в "Боруссии" и не переходить в "Реал", – цитирует Бартру Marca.

Напомним, ранее Бартра выступал в составе "Барселоны".
Теги: Обамеянг Реал Боруссия Д
Сегодня, 08:56
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