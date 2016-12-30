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Отар Кушанашвили: Смолову и Дзагоеву нужно ехать в Европу

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили считает, что российским футболистам Алану Дзагоеву и Фёдору Смолову пора уезжать в Европу.

"А вот я в обоих уверен. Вы, если что, отыщите Смолова и спросите его, что ему в вестибюле московской "Лотте-Плазы" да в самый разгар травли наговорил старец Кушанашвили. Я тогда его поддержал и предрек сегодняшний триумф.

У обоих не благоприобретенное умение трепетно и бестрепетно обращаться с мячом, а имманентное. У обоих баснословное чувство момента. Надо, надо ехать, надо ехать. Чтобы всю жизнь потом не жалеть. Оба ничем не хуже Обамеянга и много лучше Дэвида Луиса (лучше которого даже Дорн Иван), - цитирует Кушанашвили "Евро-Футбол".
Теги: Смолов Дзагоев
Сегодня, 09:22
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№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что мешает?
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:24) #
  • -1
  •  (1)

про Дорна так вообще порадовало smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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