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Мохамед Конате: в детстве хотел быть похожим на Павлюченко

Ивуарийский нападающий "Урала" Мохамед Конате рассказал о жизни в России и своих планах.

"Я оказался в Европе благодаря агенту (агентом Конате является Дмитрий Селюк. — Прим.). Он честен со мной, я ему доверяю. Россия — удивительная страна. Чувствую себя здесь хорошо, работаю в хороших условиях. Что касается общения и атмосферы, то и в этом плане всё здорово, все очень приветливые. У меня есть переводчик, плюс я сам учу русский язык. Расизм? Никакого расизма, ничего такого. Здесь любят темнокожих игроков. Мне все помогают.

Кстати, за "Урал" играет Роман Павлюченко. Когда я был маленьким, он был моим кумиром, я хотел быть похожим на него. Здорово, что у меня есть возможность играть вместе с ним, у него я могу многому научиться. Вижу, что я уже прогрессирую и научился делать вещи, которые мне не давались раньше.

Сейчас в чемпионате пауза, но я остался в Екатеринбурге и буду продолжать тренироваться. Я хочу стать отличным футболистом, а для этого нужно много работать. Для меня каникул не существует.

В будущем хотел бы поиграть в Англии, потому что моей любимой командой является "Челси". Я поддерживаю "Челси" с самого детства. Кстати, на этой почве у меня даже возникали небольшие конфликты дома, так как мои братья болеют за "Манчестер Юнайтед“, - цитирует 19-летнего футболиста "Чемпионат".
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 09:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Адекватный молодой человек я вам скажу
Регистрация: 29.10.2013
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