Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрген Клопп: Коутиньо пока рано играть

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может не сыграть во встрече 19-го тура АПЛ с "Манчестер Сити", которая состоится 31 декабря.

Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре 13-го тура чемпионата Англии с "Сандерлендом" (2:0).

"Коутиньо уже лучше, но играть против "Манчестер Сити", конечно же, рано. Впрочем, против "Сандерленда", наверное, тоже", - цитирует наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа Mirror.
Теги: Ливерпуль Коутиньо
Сегодня, 09:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.