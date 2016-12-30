Юрген Клопп: Коутиньо пока рано играть

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может не сыграть во встрече 19-го тура АПЛ с "Манчестер Сити", которая состоится 31 декабря.



Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре 13-го тура чемпионата Англии с "Сандерлендом" (2:0).



"Коутиньо уже лучше, но играть против "Манчестер Сити", конечно же, рано. Впрочем, против "Сандерленда", наверное, тоже", - цитирует наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа Mirror.