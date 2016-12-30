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Ян Вертонген избежал дисквалификации за грубую игру против нападающего "Саутгемптона"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген избежал наказания за грубую игру против нападающего "Саутгемптона" Джея Родригеса в матче 18-го тура английской премьер-лиги.

Футбольная ассоциация Англии не стала применять санкции к бельгийцу. Напомним, Вертонген схватил форварда за лицо, но красной карточки избежал.
Сегодня, 09:59
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