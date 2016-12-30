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"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом
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Дед Мороз подарил Игорю Акинфееву тарелку с сухарями (видео)
ЦСКА опубликовал предновогоднее видео, на котором Дед Мороз дарит подарки футболистам клуба.
Марио Фернандесу достался португальско-русский словарь, Федору Чалову - детское шампанское, а вратарю Игорю Акинфееву - тарелка с сухарями.
ВИДЕО - здесь
Марио Фернандесу достался португальско-русский словарь, Федору Чалову - детское шампанское, а вратарю Игорю Акинфееву - тарелка с сухарями.
ВИДЕО - здесь
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