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Дед Мороз подарил Игорю Акинфееву тарелку с сухарями (видео)

ЦСКА опубликовал предновогоднее видео, на котором Дед Мороз дарит подарки футболистам клуба.

Марио Фернандесу достался португальско-русский словарь, Федору Чалову - детское шампанское, а вратарю Игорю Акинфееву - тарелка с сухарями.

ВИДЕО - здесь
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:14
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17
(1)
№17 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: SPV
не может избежать насмешок.

от кого? от завистников типа тебя?
Регистрация: 25.02.2016
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
и в тарелке больше 250 сухарей, по количеству сыграных Вратарем матчей на "ноль" (кстати больше всех в отечественном футболе)


А толку, Кержаков тоже больше всех забил в российском футболе , но как и Акинфеев совершенно справедливо не может избежать насмешок.
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: SHIGA
с баранками гармонично смотрелось бы!

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще-то подарок как раз для Гиенера. "Твой дом - тюрьма!" А этому швейная машинка нужней. На педальной тяге


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№13 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (8)

и в тарелке больше 250 сухарей, по количеству сыграных Вратарем матчей на "ноль" (кстати больше всех в отечественном футболе)
Регистрация: 25.02.2016
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:54) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
с баранками гармонично смотрелось бы!


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..
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:53) #
  • -3
  •  (5)

а я ваще спросонья прочитал плохое слово
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: sev1954 (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (2)

Гоша , с Новым годом, и новых тебе успехов и болельщиков новых, адекватных
Регистрация: 21.06.2016
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (1)

Ироничный подарок.... Знает Дедушка Мороз, что в сезоне17/18 Гошан в ЛЧ ни одного не пропустит...)
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сухари импортные?


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Еременко с доставкой?)))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№6 Написал: SuperStar (Сегодня, 11:27) #
  • +3
  •  (9)

сухари то с овса хоть smiley
Регистрация: 28.07.2016
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Кроме сухаряна, он еще и дырофеев. Второй подарок не назвали - дырку от бублика.


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
их было 42 или 43?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Смысловые подарки ). По Тошичу только не понял, он баскетбол любит? Вернблума забыли. Ему коса наверное подошла бы.
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
АдЪ.
Игорёк, минералки не было, дедушка тебе сухариков принёс..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ему уже ни чего не поможет !!!! laughing


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
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