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"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом
"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом
"Барселона" сделала официальное предложение Дарио Срне
"Барселона" сделала официальное предложение защитнику "Шахтера" Дарио Срне, информирует Mundo Deportivo.
Каталонцы предложили хорватскому футболисту контракт на 1,5 года и попросили определиться с решением до начала января.
Сообщается, что Срна должен самостоятельно расторгнуть контракт с "Шахтером", при это зарплата игрока в "Барселоне" станет меньше.
Каталонцы предложили хорватскому футболисту контракт на 1,5 года и попросили определиться с решением до начала января.
Сообщается, что Срна должен самостоятельно расторгнуть контракт с "Шахтером", при это зарплата игрока в "Барселоне" станет меньше.
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