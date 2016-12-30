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"Барселона" сделала официальное предложение Дарио Срне

"Барселона" сделала официальное предложение защитнику "Шахтера" Дарио Срне, информирует Mundo Deportivo.

Каталонцы предложили хорватскому футболисту контракт на 1,5 года и попросили определиться с решением до начала января.

Сообщается, что Срна должен самостоятельно расторгнуть контракт с "Шахтером", при это зарплата игрока в "Барселоне" станет меньше.
Теги: Барселона Срна
Сегодня, 11:37
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сообщается, что Срна должен самостоятельно расторгнуть контракт с "Шахтером"

Это они хотят сказать, мол, сам выкупай за свои кровные свой контракт? Я бы их послал подальше. Ибо это ХАМСТВО - под давлением соблазна выступить за великий клуб... Конкретное трамвайное хамство.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Было бы интересно посмотреть, если это правда, и было бы красивой концовкой карьеры - заслужил поиграть на таком уровне!
Регистрация: 23.03.2016
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