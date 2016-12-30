"Барселона" сделала официальное предложение Дарио Срне

"Барселона" сделала официальное предложение защитнику "Шахтера" Дарио Срне, информирует Mundo Deportivo.



Каталонцы предложили хорватскому футболисту контракт на 1,5 года и попросили определиться с решением до начала января.



Сообщается, что Срна должен самостоятельно расторгнуть контракт с "Шахтером", при это зарплата игрока в "Барселоне" станет меньше.