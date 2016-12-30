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Гендиректор "Рубина": уверен, вложения в клуб дадут свой результат

Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Дорогие болельщики! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всего самого хорошего, счастья, успехов в предстоящем году. Перед "Рубином" стоят большие задачи, и только вместе с вами, с болельщиками, преданными болельщиками можно решить эту задачу.

Этот год был для "Рубина" непростой, это сложный период в истории "Рубина", у нас практически новая команда, новый тренер, и все те вложения, которые были сделаны в этом сезоне, я уверен, дадут результат.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за веру в команду, веру в наш любимый клуб. Отдельное спасибо нашим попечителям, спонсорам за то, что верят в нашу команду. Мы верим в успех "Рубина"! - цитирует Фахриева официальный сайт казанцев.
Теги: Рубин
Сегодня, 11:39
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:47) #
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Рубин в середине первого круга действительно стал играть уверенней и лучше , удачи в Новом Году.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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