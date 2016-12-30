"Барселона" считает, что Юпамекано может стать новым Самуэлем Юмтити

"Барселоны" включила в список интересов защитника "Ред Булл Зальцбург" Деотшанкюлю Юпамекано, передает Mundo Deportivo.



Каталонский клуб намерен внимательно следить за 18-летнем футболистом, скауты сине-гранатовых считают, что Юпамекано может стать новым Самуэлем Юмтити. Помимо "Барселоны" на заметку игрока уже взял и туринский "Ювентус".