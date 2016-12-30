Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Барселона" считает, что Юпамекано может стать новым Самуэлем Юмтити

"Барселоны" включила в список интересов защитника "Ред Булл Зальцбург" Деотшанкюлю Юпамекано, передает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб намерен внимательно следить за 18-летнем футболистом, скауты сине-гранатовых считают, что Юпамекано может стать новым Самуэлем Юмтити. Помимо "Барселоны" на заметку игрока уже взял и туринский "Ювентус".
Теги: Барселона
Сегодня, 11:47
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
или еще одним Жереми Матьё


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Купите его в ЧР!
Хочу послушать Лазурного Гешу, во время трансляции!


--------------------
Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.