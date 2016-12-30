Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты

Шоумен и болельщик "Зенита" Дмитрий Нагиев рассказал, что переживает за российский футбол и прокомментировал строительство стадиона "Крестовский".

"На стадион не хожу из-за какой-то боязни оказаться в большом скоплении народа. Причина не в поведении болельщиков, мне просто неуютно, когда рядом находится много людей. Не думаю, что наши фанаты сильно отличаются от английской, немецкой или испанской публики. Может быть, те одеты несколько приличнее.

Болею за наш футбол, ратую за то, чтобы мы выходили на серьезный международный уровень и перестали списывать свои проигрыши чисто на политическую составляющую. Мяч круглый, поле зеленое, погода хорошая. Есть условия – давайте добиваться результата.

"Крестовский"? Что тут сказать. Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты. Сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение", – цитирует Нагиева "СЭ".
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 11:53
Напечатать
11
(0)
№11 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Говорят Дмитрий самый высокооплачиваемый актёр...бабки актёры, режиссёры получают огромные, а фильмы которые смотрибельны, можно пересчитать по пальцам на одной руке...и это лет за десять..)))
Регистрация: 20.10.2008
№10 Написал: скальп (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (2)
online

сейчас болотные скажут что он болеет за Спартак joy
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (0)

"Крестовский"? Что тут сказать. Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты. Сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение", – цитирует Нагиева "СЭ".

Какой шарман. Мы смотрим с фирменной улыбкой, прикрывшись веером, на галактическое воровство, и легкое недоумение нам морщит лобик - ай-яй-яй....

Зарыли миллиард под выдвижное поле - и впали в легкое (не тяжкое) недоумение. Это прекрасно. Вертикаль скрипнула, качнулась, но не пострадала
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Пивовед
Критикуя распиленный стадион и положение в стране- ты бросаешь тень на Солнцеликаго Многоходовочника.
Он настолько высоко летит во главе журавлиной стаи, что до него слова Нагиева не дойдут.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Ходить на уворованый у детей стадион буду - но без особого удовольствия"


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (4)

Впервые соглашусь с этим крайне неприятным мне человеком: на фоне такой безработицы, урезания индексации пенсионных выплат и практическое прекращение инвестиций гос-ва во все сектора, окромя ВПК и СХ, строить, наверное, самый дорогой стадион в мире... Напоминает ситуацию ремонтом в Кремле в конце 90-х (там Пал Палыч Бородин ремонтом рулил), когда приезжали различные послы и госдеятели разных стран, а потом посетив Кремль о...евали: это у них ЭТО называется кризисом и они ещё у нас просят денег? Я совершенно не против, если б Миллер или ещё какое-либо частное лицо заплатило из своего кармана...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
болела Зенита? Нагиев? Судя по его словам и отзывам на ветке он свинопас вылитый. Да и в красном постоянно в рекламе)))
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ох, Дима, с огнем играешь..
Критикуя распиленный стадион и положение в стране- ты бросаешь тень на Солнцеликаго Многоходовочника.

Он же из Питера, всетаки надо об этом думать (с)

А ведь тебе еще тут работать, Дима..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 12:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Логика как раз "лежит" на поверхности и она, соответственно, оправдывает эти траты.
Регистрация: 14.06.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Может быть, те одеты несколько приличнее.

а чего он хочет от элиты прапраправнуков рабочих и крестьян blush
Сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение", – цитирует Нагиева "СЭ".
как грамотно..сооружение..и не слова про стадион!


--------------------
..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Туда столькро бетона залили, что это скорее бункер, чем стадион...

Хотели же строить стадион на чистой новой площадке, но Валя сказала: будем задорого ломать "ст-н им. Кирова"... Уже тогда стало ясно, что начинается великий распил. Тогда не были ясны только масштабы. Но развернулись вволю.

В принципе, всю нынешнюю власть надо бы пересажать. Вот только она сама себя - не посадит... Что делать?
Регистрация: 24.09.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.