Антонио Конте хочет пригласить в "Челси" Фернандо Льоренте

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте попал в сферу интересов "Челси", утверждает AS.Главный тренер лондонцев Антонио Конте, два сезона руководивший испанцем будучи наставником "Ювентуса", сообщил владельцу команды Роману Абрамовичу о необходимости приобрести одного центрфорварда. Выбор итальянца пал на 31-летнего экс-игрока сборной Испании.Отмечается, что Конте недоволен игрой второго форварда команды Миши Батшуайи, который летом был выкуплен у "Марселя" за 40 миллионов евро.