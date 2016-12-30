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Антонио Конте хочет пригласить в "Челси" Фернандо Льоренте

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте попал в сферу интересов "Челси", утверждает AS.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте, два сезона руководивший испанцем будучи наставником "Ювентуса", сообщил владельцу команды Роману Абрамовичу о необходимости приобрести одного центрфорварда. Выбор итальянца пал на 31-летнего экс-игрока сборной Испании.

Отмечается, что Конте недоволен игрой второго форварда команды Миши Батшуайи, который летом был выкуплен у "Марселя" за 40 миллионов евро.

СЭ
Теги: Челси Льоренте
Сегодня, 11:58
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