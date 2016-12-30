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Официально: Сергей Семак - новый главный тренер "Уфы"

"Уфа" объявила о назначении Сергея Семака главным тренером клуба. Сообщается, что контракт с 40-летним специалистом рассчитан на полтора года.

Напомним, Семак работал помощником в тренерском штабе "Зенита" при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

ФК "Уфа"
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 12:22
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16
(1)
№16 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 13:03) #
  • 0
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online

Удачи и в добрый путь.
Регистрация: 24.10.2012
№15 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (0)

успехов Сергею Богдановичу на тренерском посту!
Регистрация: 25.02.2016
№14 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:00) #
  • +1
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Цитата: Kolpino2
Цитата: SHIGA
наверное правильнее и целесообразнее было начинать в ФНЛ а еще лучше с о второй лиги

Ну и чему он там научится? А вот с лиги "попроще" (Беларусь, скажем, Прибалтика, Чехословакия) вполне разумно.

А чему можно научиться в приeбалтике? Там чемпионаты из 8-ми команд, и уровень лидеров сопоставим с нашими середняками пердива. Судя по тому, что там легионеров из дальнего зарубежья практически нет (все из соседних стран) то о их уровне можно судить по результатам сборных: последние 10-15 лет даже за выход из группы никто из них не боролся.
Так что уж лучше наш пердив...
Что касается Белоруссии: у них Кононов, Кучук и Хацкевич без работы сидят - там батько не даст работать гастарбайтерам. Чехия со Словакией - там своя очень сильная тренерская школа; думаю, посильнее нашей. След-но, кто туда пригласит дебютанта? Это для нас он авторитет, как футболист-многократный чемпион страны. В Чехии и Словакии его просто врятли кто знает.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: SHIGA
наверное правильнее и целесообразнее было начинать в ФНЛ а еще лучше с о второй лиги

Ну и чему он там научится? А вот с лиги "попроще" (Беларусь, скажем, Прибалтика, Чехословакия) вполне разумно.
Регистрация: 12.11.2007
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
наверное правильнее и целесообразнее было начинать с ФНЛ а еще лучше со второй лиги..и постепенно набивая шишки идти к вершине РПФЛ!

а так посмотрим ..что выйдет из молодого тренера..

надеюсь он будет честным тренером..


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Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Вячеслав Корсаков
наконец то!!Возвращайся главным обратно!!!

Он рано или поздно вернётся, только в Ватутинки, а не в Удельную, ибо в гости не возращаются, возвращаются домой.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№10 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
С чем его и поздравляем! Желаю ему удачи и успехов в работе в должности главного тренера!
Регистрация: 30.11.2015
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)

Отличный клуб для старта: четко в середине. Удачи.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 12:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
наконец то!!Возвращайся главным обратно!!!
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Семаку....вот мы и посмотрим какой из него тренер..
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (4)

Желаю Семаку успехов в новой для себя должности!
Чтобы не был "тряпкой", обоснованной требовательной жёсткости к игрокам, и, самое главное, чтобы представлял себе, каким путём будет расти и развиваться "Уфа".
"Вторым" был долго у разных ГТ, надеюсь, что многому (хорошему blush ) у них научился, так что - В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: mustang (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
когда то нужно начинать
удачи Серега
Регистрация: 23.12.2015
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
успехов


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Успехов Сергею в новом деле
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Бондановичу.

интересная опечатка! А так, конечно удачи!!!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Сергею Бондановичу.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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