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"Зенит" поздравил Доменико Кришито с 30-летним юбилеем
30-го декабря итальянскому защитнику "Зенита" Доменико Кришито исполняется тридцать лет.
"Уважаемый Доменико! Мы благодарим вас за надежность, спокойствие и стабильно высокий уровень вашей игры. Мы поздравляем вас с днем рождения и желаем вам и вашей семье дальнейших успехов в Петербурге! С праздником!", - говорится на официальном сайте.
Кришито присоединился к сине-бело-голубым в июле 2011 года. За шесть сезонов в Петербурге защитник провел 171 матч, забил 13 мячей и сделал 19 результативных передач. Вместе с "Зенитом" Кришито стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка России.
"Уважаемый Доменико! Мы благодарим вас за надежность, спокойствие и стабильно высокий уровень вашей игры. Мы поздравляем вас с днем рождения и желаем вам и вашей семье дальнейших успехов в Петербурге! С праздником!", - говорится на официальном сайте.
Кришито присоединился к сине-бело-голубым в июле 2011 года. За шесть сезонов в Петербурге защитник провел 171 матч, забил 13 мячей и сделал 19 результативных передач. Вместе с "Зенитом" Кришито стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка России.
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