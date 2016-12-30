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Вратарь Александр Рыбка перешел в "Карабюкспор"

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Рыбка заключил предварительное соглашение с "Карабюкспором" сроком на два года, информирует Fotomac со ссылкой.

Украинский страж ворот присоединится к турецкой команде в Анталии. Оформление контракта официально произойдет после открытия трансферного окна.
Сегодня, 12:40
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Тогда уж переплыл...
Регистрация: 16.09.2010
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