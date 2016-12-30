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Гендиректор "Уфы": разговор с Орловым в какой-то степени повлиял на назначение Семака
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о принятии решения по поводу назначения Сергея Семака на пост главного тренера команды.
"Сергей Семак имеет огромный футбольный опыт ведь достаточно длительное время работал помощником главного тренера. Мы уверены, что сейчас Сергей Богданович готов к самостоятельной работе. Надеемся, что Семак станет одним из ведущих специалистов российского футбола. Мы верим, что с новым главным тренером команда будет прогрессировать.
Помнится после матча с "Зенитом" я меня состоялся дружеский разговор с Геннадием Сергеевичем Орловым, и речь зашла о главном тренере, потому что уже тогда мы понимали, что Гончаренко покинет "Уфу". И Геннадий Сергеевич намекнул на кандидатуру Семака. Можно сказать, что та беседа сыграла какую-то роль.
Задачи на остаток сезона? Новый рулевой приходит с задачей побеждать в каждом матче. У клубу схожие цели. Что касается усиления, то позиции клуба и нового главного тренера по этому вопросу абсолютно схожи", - цитирует Газизова "Чемпионат".
"Сергей Семак имеет огромный футбольный опыт ведь достаточно длительное время работал помощником главного тренера. Мы уверены, что сейчас Сергей Богданович готов к самостоятельной работе. Надеемся, что Семак станет одним из ведущих специалистов российского футбола. Мы верим, что с новым главным тренером команда будет прогрессировать.
Помнится после матча с "Зенитом" я меня состоялся дружеский разговор с Геннадием Сергеевичем Орловым, и речь зашла о главном тренере, потому что уже тогда мы понимали, что Гончаренко покинет "Уфу". И Геннадий Сергеевич намекнул на кандидатуру Семака. Можно сказать, что та беседа сыграла какую-то роль.
Задачи на остаток сезона? Новый рулевой приходит с задачей побеждать в каждом матче. У клубу схожие цели. Что касается усиления, то позиции клуба и нового главного тренера по этому вопросу абсолютно схожи", - цитирует Газизова "Чемпионат".
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