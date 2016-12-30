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"Зенит": благодарим Сергея Богдановича и желаем успехов в "Уфе"

"Зенит" пожелал удачи тренеру Сергею Семаку на посту наставника "Уфы".

"Сергей Семак перешел в "Зенит" в 2010 году из казанского "Рубина" и в составе сине-бело-голубых стал двукратным чемпионом России.

После завершения игровой карьеры Семак вошел в тренерский штаб "Зенита" и помогал Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашу и Мирче Луческу. В марте 2014 года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. В качестве тренера выиграл вместе с "Зенитом" чемпионство в сезоне-2014/15, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

"Зенит" благодарит Сергея Богдановича за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в объявлении на официальном сайте питерцев.
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 12:58
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