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Валерий Кечинов: футболистов избаловали, деньги они не зарабатывают, а получают

Ветеран "Спартака" Валерий Кечинов рассказал порассуждал о том, как победить проблему избалованности современных футболистов деньгами.

— Есть что-то, что вас особенно раздражает в российском футболе?

— То, что футболисты получают огромные деньги, которые чаще всего не соответствуют их достижениям. Молодые ребята, которые еще ничего не выиграли, получают миллионы. Конечно, футбол в этом случае у них уходит на второй план и появляются новые интересы. Футболистов избаловали, и деньги эти они не зарабатывают, а именно получают.

— Есть ли выход из положения?

— Возможно, некий потолок зарплат помог бы исправить ситуацию. Если бы, скажем, были некоторые ограничения, но при этом существовали серьезные бонусы за различные победы и достижения. Это давало бы футболистам дополнительную мотивацию.

— Очевидно, негативную роль сыграл и лимит на легионеров…

— Да, безусловно. Многие игроки получают большие деньги в том числе и просто потому, что они — россияне. При этом большинство из них, на мой взгляд, даже не прогрессирует.

— В ваше время деньги ведь были совсем другие, но тоже немаленькие.

— Да, футболисты тогда, действительно, могли зарабатывать неплохие деньги — например, 10 тысяч долларов. Но это все равно были не заоблачные суммы, даже по тем временам. Сегодня же игроки могут получать по 200–300 тысяч евро в месяц. А потом мы удивляемся, почему случаются такие истории, как в Монако. Но мы же, получается, сами сделали так, чтобы молодые ребята не думали о футболе, а думали лишь о том, как бы заполучить контракт пожирнее. А потом уже можно и в футбол поиграть.

— Вы — бывший футболист и действующий бизнесмен. Не было желания податься в футбольные агенты и самому заниматься этими контрактами?

— Нет, поработать агентом мне не довелось. Но я не жалею. Это ведь довольно криминальный бизнес.

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Теги: Кечинов
Сегодня, 13:05
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№1 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:06) #
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Согласен на все 100!!!!
Регистрация: 21.11.2016
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