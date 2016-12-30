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Виталий Мутко: в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги 2016-го года и рассказал о задачах на 2017-й.

"Футбольный год прошёл под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ - в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тыс. детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.

В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения - это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру - и всё это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.

Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идёт под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьёвку Кубка конфедераций, начали набор волонтёров.

В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций - в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьёвку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.

Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведёт три-четыре игры, после - ещё шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:28
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24
(3)
№24 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:40) #
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Наверное это Ваша заслуга, да, Валерий Леонтьевич?! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№23 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:32) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Сгинь, самое глубокое разочарование года -Мудко Речфлот....
Регистрация: 18.03.2012
№22 Написал: Nikreos (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
У нас пока есть спортивные чиновники и не такого уж и хорошего уровня
Регистрация: 10.07.2016
№21 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Матвей
Привет

Пока, "выговно". Бульбу иди охраняй, а то хозяин заругает. Засрали весь чемпионат Европы, флаг страны опустили - теперь жрите СВОЕ полной ложкой


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№20 Написал: kosta.eltzin Moscow, Russia (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Уберите легионеров из ЧР и получите зрелищный, результативный, скоростно-комбинационный, мощный футбол.
Хотя, чего я вру - на легионерах-то и плывём, пока.
Регистрация: 7.08.2013
№19 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:40) #
  • +1
  •  (1)

Лицемер и словоблуд..... Катар это доказал...
Регистрация: 28.12.2015
№18 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 14:39) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: boicko.anat
мудко убийца Российского футбола.не потопляемый рулевой. корабль тонет а он упорно стоит за штурвалом.барыга.

так правильно,капитан покидает тонущий корабль последним. smile
Регистрация: 16.03.2013
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Без комментариев...
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: челсик Россия (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
3 сорт тоже не брак-для первой лиге сойдет.Как и весь Российский спорт
Регистрация: 16.06.2015
№15 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: SHIGA
Цитата: Игорь Казьмин
А как же слова Слуцкого..Мы говно....

слова слуцкого это слова слуцкого и они были адресованы игрокам цска!

Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: Игорь Казьмин
А как же слова Слуцкого..Мы говно...

Святая правда. ОНИ - как раз именно и говно!

Привет, свидомые, ну-ка колитесь, сколько вам заплатили за эти слова!


--------------------
Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№14 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (1)

Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты.
_____________________
Интересно, при чём здесь минспорта? с лопатами и отбойными молотками участие принимали? И как развязки с аэропортами влияют непосредственно на развитие футбола?
_____________________
Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ - в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тыс. детей
_____________________
Т.е. этот т.н. вице-премьер не ощущает разницы между понятиями "потенциал" и "текущее положение дел"?
И что такое для почти 150 миллионной страны 300 тысяч? В какой-нибудь мизерной Голландии или Бельгии, наверное, больше занимается! И причём тут ЧМ-18? Эти школьники заиграют на уровне сборной не раньше 28-го / 30-го года. Если учесть, что из 300 тысяч только 30-50 попадают в состав по спортивному принципу, а остальные за паино бабло, то выростет в профессионалов высшего качества в лучшем случае 1-2 тысячи.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№13 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 14:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
его уровень нам доказывают еврокубки ежегодно и турниры сборных
видимо понять его можно только в силу своего профессионализма и банального зрения
ты или слепец, или профан


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№12 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)

К нашему футболу нужны адекватные руководители.а не сторонники допинга.
Регистрация: 14.11.2015
№11 Написал: boicko.anat краснодарский край (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
мудко убийца Российского футбола.не потопляемый рулевой. корабль тонет а он упорно стоит за штурвалом.барыга.
Регистрация: 12.03.2014
№10 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:53) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drumer
ждём когда Мутко и в фуьбол допинг введет

Привет Еременко


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№9 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ждём когда Мутко и в фуьбол допинг введет
Регистрация: 11.01.2009
№8 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
А как же слова Слуцкого..Мы говно...

Святая правда. ОНИ - как раз именно и говно!


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№7 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Хотел на допинге прокатить, не получилось! На носу перенос ЧМ-2018!!!

Никакого переноса не будет, я в этом уверен.
Президент ФИФА высказался однозначно на эту тему.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:40) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
А как же слова Слуцкого..Мы говно....

слова слуцкого это слова слуцкого и они были адресованы игрокам цска!


--------------------
..
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (10)

А как же слова Слуцкого..Мы говно....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:38) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: scorpion 69
трепло когда же тебя уберут то?

Никогда!
По крайней мере, чемпионат мира он встретит в этой должности, совмещая её с непосильным трудом в должности вице-премьера по спорту. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:36) #
  • +6
  •  (6)

Хотел на допинге прокатить, не получилось! На носу перенос ЧМ-2018!!! Спасибо тебе мутак!
Регистрация: 10.06.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:34) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
только один руководитель и его свита полностью не соответствуют этому уровню!

только за игру в допинг..сослать бы Вас на Калыму..


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..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:34) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
трепло когда же тебя уберут то?
Регистрация: 3.02.2011
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