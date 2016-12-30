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Виталий Мутко: в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня
Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги 2016-го года и рассказал о задачах на 2017-й.
"Футбольный год прошёл под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ - в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тыс. детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.
В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения - это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру - и всё это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.
Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идёт под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьёвку Кубка конфедераций, начали набор волонтёров.
В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций - в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьёвку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.
Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведёт три-четыре игры, после - ещё шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня", - цитирует Мутко ТАСС.
"Футбольный год прошёл под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ - в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тыс. детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.
В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения - это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру - и всё это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.
Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идёт под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьёвку Кубка конфедераций, начали набор волонтёров.
В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций - в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьёвку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.
Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведёт три-четыре игры, после - ещё шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня", - цитирует Мутко ТАСС.
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