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В "Уфе" опровергли приход в тренерский штаб команды Анатолия Тимощука

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что о приходе Анатолия Тимощука в качестве помощника нового главного тренера Сергея Семака речи не идет.

— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?

— Я пока эту фамилию не слышал. Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.

— Это Тимощук?

— Нет, не он.

Матч ТВ
Теги: Уфа Газизов Тимощук
Сегодня, 13:34
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№2 Написал: Anfort СССР (Сегодня, 15:20) #
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Ещё та с*ка бандеровская, готов лизать зад всем, кто бабло платит - фашистам, пиндосам, в Шахтере, Зените. Как только выпрут из России, ох и узнаем мы о себе всякое... В Уфе такой падали не надо.
Регистрация: 18.06.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
фамилию пля сменит..у них сейчас это модно..

будет ТимощО laughing

п.с ненавижу сук бандеровских..


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Регистрация: 22.05.2015
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