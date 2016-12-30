В "Уфе" опровергли приход в тренерский штаб команды Анатолия Тимощука

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что о приходе Анатолия Тимощука в качестве помощника нового главного тренера Сергея Семака речи не идет.— Я пока эту фамилию не слышал. Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.— Нет, не он.