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Александр Тарханов: думаю, Семак сможет быть хорошим главным тренером

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов уверен, что у нового наставника "Уфы" Сергея Семака достаточно качеств для успешной самостоятельной работы.

"Сергей не работал главным тренером, сложно сказать, каким он будет в этой роли, на что будет способен. Опыт у него хороший, он работал с большими тренерами. Опыт действительно огромный накопился.

Он был сильным игроком комбинационного плана, поэтому, наверное, будет стремиться показывать зрелищный комбинационный футбол с командой. Сидеть в роли помощника долго нельзя, нужно все-таки быть главным, у него есть способность к лидерству, думаю, он сможет быть хорошим главным тренером.

Он парень с характером, как говорится. Я его брал в 17 лет в ЦСКА, и он за счет самоотверженного труда себя вытащил на такой уровень высокий, я ему могу пожелать удачи на новом поприще, потому что он всегда только вторым тренером был, а сейчас взял на себя ответственность, поэтому я ему желаю успехов и большой удачи.

Он очень спокойный, уравновешенный как игрок был. И он очень порядочный, везде, где он был, он был капитаном, лидером. И я уверен, что эти качества проявятся и в его тренерской карьере", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Семак
Сегодня, 13:55
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:17) #
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бАЙКИ ДЯДИ САШИ, КАК ОН С ЧЕЧЕНАМИ РАБОАЛ В НАЧАЛЕ 2000 ЛЕТ. ТОГДА КОНЕЧНО СМОЖЕТ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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