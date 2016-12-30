Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:53
Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
08:45
Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок
Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок
01:18
"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях (11)
"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях (11)
Официально: Ибрагим Цаллагов стал игроком "Зенита"
Российский защитник Ибрагим Цаллагов стал третьим новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.
Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава "Алании" перешел в "Крылья Советов". В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.
ФК "Зенит"
Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава "Алании" перешел в "Крылья Советов". В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.
ФК "Зенит"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.