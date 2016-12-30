Официально: Ибрагим Цаллагов стал игроком "Зенита"

Российский защитник Ибрагим Цаллагов стал третьим новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава "Алании" перешел в "Крылья Советов". В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.