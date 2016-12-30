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Официально: Ибрагим Цаллагов стал игроком "Зенита"

Российский защитник Ибрагим Цаллагов стал третьим новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава "Алании" перешел в "Крылья Советов". В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Цаллагов
Сегодня, 14:01
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13
(0)
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (5)

питерский Ибрагим.. smirk
..Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Цаллагова в 2,5 млн фунтов – почти 185 «лямов» рублей. Авторитетный портал утверждает: контракт Ибрагима с «Крыльями» рассчитан до мая 2018 года. А не до весны 2017-го, как заявил на днях Шляхтин. Если верить инфе Transfermarkt, ни этой зимой, ни следующим летом никто бы не забрал Цаллагова из Самары бесплатно – такой опасности просто не существовало. Задаром игрока могли выловить прошлым летом, когда у Ибрагима едва закончился срок очередного контракта, но желающих не нашлось, диалоги о новом соглашении запустились ещё весной, и уже 30 июня Цаллагов подписал свежий договор с предусмотрительным самарским клубом.

Мутные трансферы с участием «Зенита» почитайте..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tioha
что дальше блеа?
даун

на стройке крестовского интернет провели? молдаван в эфир пустили.. joy


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Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: tioha Молдова (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
то смугло-чернокожие, то магомед жирков
теперь вот настоящий ибрагим цаллаговsmile

что дальше блеа? joy

даун, одним словом
Регистрация: 12.08.2012
№10 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman

согласен. Может и удастся чего...

Почему все приписывают что Анюков приходил "темной лошадкой". Зырянов да, приходил как игрок на замену, и неожиданно стал лидером команды. А за Сашу тогда боролось несколько команд. На тот момент, уже он был лучшим правым защитником в нашем чемпионате, и как никто из защитников, тех времён, умел подключаться в атаку. И купить то мы его смогли в то время, только потому, что продали Быстрова за дорого в Спартак. А иначе сманили бы его ,в те времена, более богатые и успешные Московские клубы.
Регистрация: 25.12.2016
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:37) #
  • +2
  •  (2)

На подмену, с Российским паспортом - нормально..
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим, что выйдет, а так - добро пожаловать
Регистрация: 31.05.2016
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:34) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ну что. удачи в Команде.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)

За сколько перешел?


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:20) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
средний игрок, даже по меркам РФПЛ, только один плюс- паспорт


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:19) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
то смугло-чернокожие, то магомед жирков
теперь вот настоящий ибрагим цаллаговsmile

что дальше блеа? joy


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..
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:17) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Городовой

Подмена Анюкову и Жиркову.Логично.Ветераны уже на закате.На скамейку и в ротацию пойдет.Хотя примеры того же Анюкова и Зырянова показывают,что все в руках футболиста.

согласен. Может и удастся чего...


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:14) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ты вляпался, парень...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:03) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Подмена Анюкову и Жиркову.Логично.Ветераны уже на закате.На скамейку и в ротацию пойдет.Хотя примеры того же Анюкова и Зырянова показывают,что все в руках футболиста.
Регистрация: 25.03.2015
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