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Ибрагим Цаллагов: пример Анюкова стоит перед глазами, хотелось бы его повторить

Новичок сине-бело-голубых Ибрагим Цаллагов рассказал о своем переходе в «Зенит», тесной связи петербургских и самарских болельщиков и примере Александра Анюкова.

Ибрагим Цаллагов: пример Анюкова стоит перед глазами, хотелось бы его повторить


— Ибрагим, ходило много слухов и разговоров о вашем переходе и вот вы — в «Зените». Ваши чувства?

— Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством «Крыльев Советов», которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

— Всю свою профессиональную карьеру вы провели в «Крыльях Советов». Тяжело далось решение покинуть Самару и переехать в новое и незнакомое для вас место?

— Несмотря на то что «Зенит» — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

— С кем вы советовались при переходе в «Зенит»?

— «Зенит» очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была за.

— В этом сезоне вы большую часть игр провели на позиции правого защитника, затем перешли в опорную зону. При этом у вас есть еще и опыт игры на левом краю обороны. Какая позиция вам больше всего самому симпатична?

— Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде.

— Вы не первый игрок, который переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит». Вдохновляет ли вас пример Александра Анюкова, который стал настоящей легендой петербургского футбола.

— Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить.

— У «Зенита» есть особая традиция для новичков — туннель, в котором особо усердствует Артем Дзюба. Готовы к этому испытанию?

— Да, я слышал об этом, и про Дзюбу в том числе. Но это самое меньшее, на что я готов в «Зените». Если надо пройти такой обряд посвящения, значит, с радостью пройду. Думаю, это хорошая и нужная традиция. Возможно, она сразу раскрепощает новых игроков.

ФК "Зенит"
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 14:05
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6
(0)
№6 Написал: Crowley172 (Сегодня, 15:10) #
  • 0
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Мне кажется у ибры попрет с более мастеровитой командой
Регистрация: 15.10.2016
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ужираться так, чтоб тебя то от матча отцепляли, то из лагеря сборной выгоняли? Тогда ты по адресу - там вся команда синяя.
Джамшут, мля smile Тоже индеец, но местный


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Главное, что бы лавку не полировал..
Регистрация: 31.10.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
добро пожаловать Ибрагим пля.. smile


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Пример нарушения спортивного режима или что....

Пример становления классным и основным защитником.Пример нарушения спортивного режима ищи у Титьки бромантановича.Жаль тогда страна в попе была и ваш допингСпам за попу раньше не взяли.Уверен он там не один такой был.Ерема отдыхает по сравнению с вами
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:14) #
  • -3
  •  (3)

Пример нарушения спортивного режима или что....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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