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"Урал" подписал контракт со словенским защитником Грегором Балажицем

"Урал" подписал контракт с защитником Грегором Балажицем, информирует официальный твиттер уральской команды.

"28-летний центральный защитник из Словении Грегор Балажиц сегодня заключил с ФК "Урал" контракт на 2,5 года", - сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Балажиц выступал за "Партизан", "Муру", "Эспаньол", "Карпаты".

"Урал" подписал контракт со словенским защитником Грегором Балажицем
Теги: Урал Балажиц
Сегодня, 14:15
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№3 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PavelTro
Цитата: Drumer
очередной шлак, неужели из молодежки ребята слабее?

Откуда вы знаете что это шлак? НУ извините у Урала не миллионы долларов в кошельке лежат как у ЦСКА чтобы топ футболистов покупать из за границы. Не надо сравнивать.

само собой я не знаю, предположение, но просто можно было у нас братьев забрать, мы бы вам ещё и доплатили
Регистрация: 11.01.2009
№2 Написал: PavelTro Екатеринбург (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Урал»
Цитата: Drumer
очередной шлак, неужели из молодежки ребята слабее?

Откуда вы знаете что это шлак? НУ извините у Урала не миллионы долларов в кошельке лежат как у ЦСКА чтобы топ футболистов покупать из за границы. Не надо сравнивать.
Регистрация: 28.08.2015
№1 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
очередной шлак, неужели из молодежки ребята слабее?
Регистрация: 11.01.2009
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