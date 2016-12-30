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Сергей Семак: волнение есть и это нормально, рад, что мне представился такой шанс
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился впечатлениями от своего назначения на новую должность.
"Безусловно, рад, и прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов. Естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Мы полны сил для того, чтобы приступить к работе.
Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать [главным тренером]. Последовало интересное предложение, интерес был и с моей стороны, чтобы начать самостоятельную карьеру. Решали некоторые вопросы с "Зенитом", потому что у меня был действующий контракт - это технические моменты. Хочется поблагодарить и "Зенит", с которым у меня связано много хороших моментов в жизни.
Сейчас у меня новый этап. Хочу поблагодарить и руководство "Уфы" за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум, на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт - начать работать. Рад, что мне предоставился шанс", - сказал Семак.
"Безусловно, рад, и прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов. Естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Мы полны сил для того, чтобы приступить к работе.
Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать [главным тренером]. Последовало интересное предложение, интерес был и с моей стороны, чтобы начать самостоятельную карьеру. Решали некоторые вопросы с "Зенитом", потому что у меня был действующий контракт - это технические моменты. Хочется поблагодарить и "Зенит", с которым у меня связано много хороших моментов в жизни.
Сейчас у меня новый этап. Хочу поблагодарить и руководство "Уфы" за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум, на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт - начать работать. Рад, что мне предоставился шанс", - сказал Семак.
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