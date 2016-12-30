Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Семак: волнение есть и это нормально, рад, что мне представился такой шанс

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился впечатлениями от своего назначения на новую должность.

"Безусловно, рад, и прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов. Естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Мы полны сил для того, чтобы приступить к работе.

Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать [главным тренером]. Последовало интересное предложение, интерес был и с моей стороны, чтобы начать самостоятельную карьеру. Решали некоторые вопросы с "Зенитом", потому что у меня был действующий контракт - это технические моменты. Хочется поблагодарить и "Зенит", с которым у меня связано много хороших моментов в жизни.

Сейчас у меня новый этап. Хочу поблагодарить и руководство "Уфы" за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум, на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт - начать работать. Рад, что мне предоставился шанс", - сказал Семак.

Теги: Семак Уфа
Сегодня, 14:35
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: fits (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (0)

с Богом!
Регистрация: 6.10.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.