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Михаил Боярский: Семак давно заслуживает пост главного тренера
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером "Уфы".
"Для Семака назначение в "Уфу" – очень хорошо. Если бы было плохо, он бы не ушел. Семак давно заслуживает пост главного тренера.
А вот для "Зенита" – это печально. Опыт и советы такого мастера ценны всегда. Однако нужно думать и о его судьбе. Пора ему самостоятельно вести команду. цитирует Боярского "СЭ".
"Для Семака назначение в "Уфу" – очень хорошо. Если бы было плохо, он бы не ушел. Семак давно заслуживает пост главного тренера.
А вот для "Зенита" – это печально. Опыт и советы такого мастера ценны всегда. Однако нужно думать и о его судьбе. Пора ему самостоятельно вести команду. цитирует Боярского "СЭ".
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