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Михаил Боярский: Семак давно заслуживает пост главного тренера

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером "Уфы".

"Для Семака назначение в "Уфу" – очень хорошо. Если бы было плохо, он бы не ушел. Семак давно заслуживает пост главного тренера.

А вот для "Зенита" – это печально. Опыт и советы такого мастера ценны всегда. Однако нужно думать и о его судьбе. Пора ему самостоятельно вести команду. цитирует Боярского "СЭ".
Теги: Боярский Семак
Сегодня, 14:39
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№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
Конечно пора, но начинать нужно не с команды Премьер лиги, Уфу ждёт борьба за выживание.


Поддержу. О чем думает руководство клуба, назначая человека, который и дня не был первым тренером даже в команде 2-й лиги ?
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:42) #
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Конечно пора, но начинать нужно не с команды Премьер лиги, Уфу ждёт борьба за выживание.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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