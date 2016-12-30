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Александр Ерохин: в 2016-м году очень многое поменялось в лучшую сторону (видео)
Полузащитник Александр Ерохин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
- Раньше Новый год мы все время встречали с родителями, в основном дома. Иногда приходили друзья, но все-таки это был домашний праздник. Потом я переехал в Москву, и отмечать стали раздельно.
- У нас в Барнауле есть своя компания, до этого каждый год ездили в Горно-Алтайск праздновать Новый Год, но сейчас решили поехать в Париж.
- Для меня 2016 год был временем перемен. Очень многое поменялось в лучшую сторону. Хорошо, что так получилось. Хочется отметить и успехи команды. Мы заняли второе место, сыграли в Лиге чемпионов.
- Хотел бы поздравить всех болельщиков с наступающим Новым Годом. Большое спасибо вам за поддержку. Вы были с нами в любую погоду. Мы чувствовали это и старались отплатить вам своим отношением к игре и результатами.
- Хотелось бы пожелать вам в наступающем году побольше позитивных моментов. Ждем всех на стадионе в 2017-м!
ФК "Ростов"
- Раньше Новый год мы все время встречали с родителями, в основном дома. Иногда приходили друзья, но все-таки это был домашний праздник. Потом я переехал в Москву, и отмечать стали раздельно.
- У нас в Барнауле есть своя компания, до этого каждый год ездили в Горно-Алтайск праздновать Новый Год, но сейчас решили поехать в Париж.
- Для меня 2016 год был временем перемен. Очень многое поменялось в лучшую сторону. Хорошо, что так получилось. Хочется отметить и успехи команды. Мы заняли второе место, сыграли в Лиге чемпионов.
- Хотел бы поздравить всех болельщиков с наступающим Новым Годом. Большое спасибо вам за поддержку. Вы были с нами в любую погоду. Мы чувствовали это и старались отплатить вам своим отношением к игре и результатами.
- Хотелось бы пожелать вам в наступающем году побольше позитивных моментов. Ждем всех на стадионе в 2017-м!
ФК "Ростов"
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