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Александр Кержаков отделался штрафом за вождение без прав и выезд на встречную полосу
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков получил штраф в размере 30 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Футболист мог получить 15 суток ареста из-за недавнего нарушения ПДД, информирует "Лайф".
Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге 7 декабря на железнодорожном переезде Белоостров. Кержаков вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП.
При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами. Игроку "Зенита" грозило 15 суток ареста в СИЗО или 200 часов исправительных работ.
30 декабря на заседании суда Александра Кержакова признали виновным в административном правонарушении. Футболист отделается штрафом 30 тыс. рублей.
Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге 7 декабря на железнодорожном переезде Белоостров. Кержаков вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП.
При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами. Игроку "Зенита" грозило 15 суток ареста в СИЗО или 200 часов исправительных работ.
30 декабря на заседании суда Александра Кержакова признали виновным в административном правонарушении. Футболист отделается штрафом 30 тыс. рублей.
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