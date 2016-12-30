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Александр Кержаков отделался штрафом за вождение без прав и выезд на встречную полосу

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков получил штраф в размере 30 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Футболист мог получить 15 суток ареста из-за недавнего нарушения ПДД, информирует "Лайф".

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге 7 декабря на железнодорожном переезде Белоостров. Кержаков вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП.

При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами. Игроку "Зенита" грозило 15 суток ареста в СИЗО или 200 часов исправительных работ.

30 декабря на заседании суда Александра Кержакова признали виновным в административном правонарушении. Футболист отделается штрафом 30 тыс. рублей.
Теги: Кержаков
Сегодня, 15:13
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№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:49) #
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Я не сторонник жести в наказаниях, но возникает вопрос: почему одним штраф 100 тысяч и лишение прав, другим - 30 тыс и всё, а с учётом того, что для Кержакова 500 баксов как для обывателя пятьдесят рублей.
Я не за то, чтоб Александра наказали бы жёстче, я за то, чтобы всех наказывали одинаково, а заодно и адекватно транспортному средству или доходам.
П.С. я знаю парня из соседнего дома: он на мопеде (!) наехал на булыжник и зацепил (не врезался!) 90-летнего деда, шедшего по обочине. Дедуля по старости от полученных травм скончался. Вобщем, дали ему три года колонии, по УДО отпустили через 2. При этом "Карпаты" этого парня не выжимали больше 45 км/ч, а на ш-е было разрешено ехать 110.

Цитата: Урфин
Цитата: syamtomov
Это только в России такое возможно.

ну,допустим,в италии и не такое возможно.
можно убить на дороге двух девушек,и,при активном содействии дорогих адвокатов,ограничиться денежной компенсацией.надо говорить,про кого речь)?

Кстати, о ком речь: я что-то пропустил...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 15:38) #
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online

Цитата: syamtomov
Это только в России такое возможно.

ну,допустим,в италии и не такое возможно.
можно убить на дороге двух девушек,и,при активном содействии дорогих адвокатов,ограничиться денежной компенсацией.надо говорить,про кого речь)?
Регистрация: 21.09.2008
№4 Написал: procop (Сегодня, 15:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Без комментариев.
Регистрация: 27.11.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (2)

Это только в России такое возможно.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Uniform (Сегодня, 15:30) #
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  •  (2)

Ему можно,легенда.


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Я за однополые драки.
Регистрация: 3.03.2011
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:17) #
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  •  (3)

Судья - продажная?
Регистрация: 30.08.2008
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