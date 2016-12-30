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"Краснодар" объявил о переходе Одила Ахмедова в "Шанхай СИПГ"
"Краснодар" и "Шанхай СИПГ" достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова.
Одил Ахмедов пополнил состав «горожан» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.
"Коллектив ФК "Краснодар" благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае", - говорится на официальном сайте "быков".
Одил Ахмедов пополнил состав «горожан» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.
"Коллектив ФК "Краснодар" благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае", - говорится на официальном сайте "быков".
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