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"Краснодар" объявил о переходе Одила Ахмедова в "Шанхай СИПГ"

"Краснодар" и "Шанхай СИПГ" достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова.

Одил Ахмедов пополнил состав «горожан» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.

"Коллектив ФК "Краснодар" благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае", - говорится на официальном сайте "быков".
Теги: Краснодар Ахмедов Шанхай СИПГ
Сегодня, 15:16
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:30) #
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денежки всё перевесили..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
кто на замену?


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..
Регистрация: 22.05.2015
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