Нобель Арустамян: "Краснодар" получит за Ахмедова более 7 млн евро

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил в твиттере, что сумма трансфера полузащитника "Краснодара" Одила Ахмедова в "Шанхай СИПГ" составит более 7 миллионов евро.



"Игрок "Краснодара" Одил Ахмедов переходит в китайский "Шанхай СИПГ", клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро", - сообщил Арустамян.