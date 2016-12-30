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Нобель Арустамян: "Краснодар" получит за Ахмедова более 7 млн евро
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил в твиттере, что сумма трансфера полузащитника "Краснодара" Одила Ахмедова в "Шанхай СИПГ" составит более 7 миллионов евро.
"Игрок "Краснодара" Одил Ахмедов переходит в китайский "Шанхай СИПГ", клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро", - сообщил Арустамян.
"Игрок "Краснодара" Одил Ахмедов переходит в китайский "Шанхай СИПГ", клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро", - сообщил Арустамян.
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