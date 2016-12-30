Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Нобель Арустамян: "Краснодар" получит за Ахмедова более 7 млн евро

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил в твиттере, что сумма трансфера полузащитника "Краснодара" Одила Ахмедова в "Шанхай СИПГ" составит более 7 миллионов евро.

"Игрок "Краснодара" Одил Ахмедов переходит в китайский "Шанхай СИПГ", клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро", - сообщил Арустамян.
Теги: Арустамян Краснодар Ахмедов
Сегодня, 15:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.