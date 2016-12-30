Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов": предложение "Зенита" по Цаллагову устроило всех

Предложение о трансфере защитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова в "Зенит" было комфортным для самарского клуба со всех сторон, рассказал заместитель генерального директора самарцев Зураб Циклаури.

"Ибрагим у нас хорошо играл, был авторитетом в команде. Конечно, с одной стороны, это потеря, но с другой стороны, контракт его заканчивался летом 2017 года, и предложение от "Зенита" со всех сторон было для нас достаточно комфортным.

Было бы неправильным мешать Ибрагиму перейти в более именитый клуб", - цитирует Циклаури "Р-Спорт".
Теги: Крылья Советов Цаллагов
Сегодня, 15:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.