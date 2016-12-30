Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:53
Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
08:45
Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок
Ибрагимович: такими как Роналдо и Роналдиньо рождаются, а игра Криштиану - это результат упорных тренировок
01:18
"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях (11)
"Урал": Павлюченко играет из-за любви к футболу, а у Широкова возникли вопросы об условиях (11)
"Крылья Советов": предложение "Зенита" по Цаллагову устроило всех
Предложение о трансфере защитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова в "Зенит" было комфортным для самарского клуба со всех сторон, рассказал заместитель генерального директора самарцев Зураб Циклаури.
"Ибрагим у нас хорошо играл, был авторитетом в команде. Конечно, с одной стороны, это потеря, но с другой стороны, контракт его заканчивался летом 2017 года, и предложение от "Зенита" со всех сторон было для нас достаточно комфортным.
Было бы неправильным мешать Ибрагиму перейти в более именитый клуб", - цитирует Циклаури "Р-Спорт".
"Ибрагим у нас хорошо играл, был авторитетом в команде. Конечно, с одной стороны, это потеря, но с другой стороны, контракт его заканчивался летом 2017 года, и предложение от "Зенита" со всех сторон было для нас достаточно комфортным.
Было бы неправильным мешать Ибрагиму перейти в более именитый клуб", - цитирует Циклаури "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.