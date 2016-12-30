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"Милан" планирует взять в аренду Жерара Деулофеу

Полузащитник "Эвертона" Жерар Деулофеу может перейти в "Милан", сообщает Football Italia.

"Россонери" уже договорились с "ирисками" по трансферу игрока. "Милан" возьмет игрока на правах аренды с дальнейшим правом выкупа.
Теги: Эвертон Милан Трансферы
Сегодня, 16:13
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