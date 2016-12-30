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"Тоттенхэм" претендует на Росса Баркли

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Daily Telegraph.

Лондонцы хотят приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. В ближайшее время стороны начнут переговоры.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 16:21
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