"Тоттенхэм" претендует на Росса Баркли

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Daily Telegraph.



Лондонцы хотят приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. В ближайшее время стороны начнут переговоры.