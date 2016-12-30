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Арда Туран: я счастлив в "Барселоне" и отработаю свой контракт до конца

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран заявил, что не намерен менять клубную прописку в ближайшее время.

"Я счастлив в "Барселоне" и отработаю свой контракт до конца. Я защищаю цвета лучшего клуба в мире, что ещё тут можно сказать?", - цитирует Турана Goal.com.
Теги: Туран Барселона
Сегодня, 16:33
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