Арда Туран: я счастлив в "Барселоне" и отработаю свой контракт до конца

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран заявил, что не намерен менять клубную прописку в ближайшее время.



"Я счастлив в "Барселоне" и отработаю свой контракт до конца. Я защищаю цвета лучшего клуба в мире, что ещё тут можно сказать?", - цитирует Турана Goal.com.