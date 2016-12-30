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Витиньо: я возвращаюсь в ЦСКА, но еще есть время что-то изменить

Нападающий ЦСКА Витиньо заявил, что для него было бы честью играть за бразильскую команду. Напомним, бразилец вернется в расположение армейцев в январе.

"Пока ничего конкретного нет. Я находился в отпуске, но для меня было бы честью играть за "Фламенго". Это клуб, близкий моему сердцу. Но на данный момент я возвращаюсь в Россию, хотя еще есть время что-то изменить", - цитирует Витиньо Sambafoot.
Теги: Витиньо ЦСКА Фламенго
Сегодня, 16:45
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19
(2)
№19 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
блеать,он вообще понимает за какие деньги его покупали?

laughing Зарыдал! Он-то как раз понимает, что лихо прокинул и клуб и он сам - ослов из Химок, всучив им Карася под видом порося! Да только дураков и в алтаре бьют, так что вперед, табун - наклеили себе на лоб "я лох педальный, тормоз от танка" чуть пониже татуировки "мыговно" - и радуйтесь, радуйтесь!


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№18 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:17) #
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Вот не пойму: какого лешего надо публиковать вырваный из контекста кусок интервью, данного более недели назад кореспондентам клуба "Фламенго"? Чтоб в очередной раз выставить дураками щедро напостивших здесь пятаков, как всегда слышащих звон, да не знающих, где он? Если б не вырвали кусок, было бы понятно: игрок не против когда-нидь сыграть за "Фла": это на ряду с "Флу" самый популярный клуб в "Рио". Что такого, что человек не хочет уезжать с Родины в далёкую страну с совершенно другим климатом и ещё более другим футболом, заиграть в который 2 года назад ему не удалось? И он что, такой единственный, кому не удалось полностью раскрыться? Мало чтоли было здесь Кавенаги и Кариоки, Ромуло и Рохо с Барриосом? Про португальскую диаспору "Динамо" в 90-х я вообще не говорю, хотя Португалия куда ближе Бразилии. Скажу крамольную мысль: у многих россиян в наших топ-клубах тоже не получалось, а в предыдущих командах они были звёздами. Так что ваши, пopocята, рассуждения, где ОН ХОЧЕТ играть и где он не хочет, только в вашем хлеву популярны, и то лишь благодаря скудоумию, делающему ничем не подкреплённые выводы. Чем-то пендосов напоминаете: были утечки из дем. партии? Ну так это русские со "своим" карманным президентом Трампом - а почему так решили, никого не волнует: главное, ярлык повесить и вылить их как можно больше.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№17 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA085
блеать,он вообще понимает за какие деньги его покупали?

Это не его проблема... Это проблема покупателя и продавца.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
блеать,он вообще понимает за какие деньги его покупали?

ну и логика у тебя? Если покупатель оказался дураком и переплатил в этом товар виноват? laughing
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 18:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Звучит как песня из к\ф "Генералы песчанных карьеров".
Регистрация: 18.02.2012
№14 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Элементарно Витиньо не хочет играть за "коней"
Регистрация: 18.03.2012
№13 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 17:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
блеать,он вообще понимает за какие деньги его покупали?
Регистрация: 20.08.2015
№12 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:33) #
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online

Вот харьковский лохонулся с этим трансфером.10-ку отвалил и третий год с бабайкой бегают по пальмам теперь ловят smile
Регистрация: 18.12.2016
№11 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:27) #
  • -3
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Этот игрок- грех агента, которого забыли наказать. Вообще создалось положение, что ЦСКА больше интересует процесс, чем результат. Этого туда, а этого суда.
А польза есть? А тебе какое дело, иди своей дорогой, без тебя тошно!
Налицо падение недавнего лидера ПЛ, но не страны. Невинный прогноз: следующее чемпионство ЦСКА ожидается примерно к 30-му году, после того, как чемпионами будут Амкар, Урал и даже Динамо Брянск.
Регистрация: 17.07.2014
№10 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:17) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: SPV
А говорили что в цкг семейная обстановка и Гинер всем папа? blush

Скорее пахан
Регистрация: 18.12.2016
№9 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
А говорили что в цкг семейная обстановка и Гинер всем папа?

Так мама к пингвинам уехала, у папы нарушилась половая жизнь - вот негра и не рвется возвращаться, во избежание всяких там инцестов, как в дне выборов говорили laughing А так-то он всем папа, пахан типа, а они чмыри подшконочные laughing Устроил судимый привычную обстановку


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А говорили что в цкг семейная обстановка и Гинер всем папа? blush
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (13)
online

Западло ему за цкг играть. Как я его понимаю laughing
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 17:07) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
конечно, дома в Бразилии - лучше... тепло, семья, знакомых полно... и уже как-то Витек притерся...НЕ звезда, но вполне себе Игрок, млять wink
- а у Гончаренко придется опять доказывать... blush


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№5 Написал: junga Нижний Новгород (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
С таким настроением накой он нужен армии, продавать и точка! Витька с возу, кобыле легче


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Как же они там все радуются возвращаться! laughing
Чисто хижина дяди Тома, и беглого раба гонят обратно, как скотину на живодерню laughing


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: rooiwit (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Видно что игрок очень хочет играть за цска,уже не может дождаться когда будет играть за этот великий клуб
Регистрация: 22.12.2016
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:56) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Оптимистично
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же он не хочет в стойло! smiley
Регистрация: 2.08.2015
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