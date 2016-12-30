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Гильфи Сигурдссон признан лучшим спортсменом Исландии в 2016 году

Полузащитник "Суонси" Гильфи Сигурдссон признан лучшим спортсменом Исландии в 2016 году.

Эта награда стала второй в карьере футболиста. Ранее полузащитник получал подобную награду уже в 2013 году.

Национальная олимпийская и спортивная ассоциация Исландии
Сегодня, 17:23
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