Гильфи Сигурдссон признан лучшим спортсменом Исландии в 2016 году

Полузащитник "Суонси" Гильфи Сигурдссон признан лучшим спортсменом Исландии в 2016 году.Эта награда стала второй в карьере футболиста. Ранее полузащитник получал подобную награду уже в 2013 году.