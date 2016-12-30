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Артур Енджейчик перешел в "Легию" (1)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (1)
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Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
"Бешикташ" сделает улучшенное предложение "Шахтеру" по Ярославу Ракицкому
"Бешикташ" не оставляет попыток приобрести защитника донецкого "Шахтёра" Ярослава Ракицкого, утверждает CNN Turk.
турки готовят улучшенное финансовое предложение по футболисту. Отмечается, что, возможно, это будет не последнее предложение "орлов".
турки готовят улучшенное финансовое предложение по футболисту. Отмечается, что, возможно, это будет не последнее предложение "орлов".
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