Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Бешикташ" сделает улучшенное предложение "Шахтеру" по Ярославу Ракицкому

"Бешикташ" не оставляет попыток приобрести защитника донецкого "Шахтёра" Ярослава Ракицкого, утверждает CNN Turk.

турки готовят улучшенное финансовое предложение по футболисту. Отмечается, что, возможно, это будет не последнее предложение "орлов".
Теги: Ракицкий Бешикташ Шахтер
Сегодня, 17:35
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ну и славненько,вот туда пусть и отправляется...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: Св.Ин Храм футбола (Сегодня, 17:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зинка один хрен переплюнет. Если захочет.... В конце концов, если надо в трубу пойдет не газ, а сало...
Регистрация: 6.03.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.