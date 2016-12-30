"Бешикташ" сделает улучшенное предложение "Шахтеру" по Ярославу Ракицкому

"Бешикташ" не оставляет попыток приобрести защитника донецкого "Шахтёра" Ярослава Ракицкого, утверждает CNN Turk.



турки готовят улучшенное финансовое предложение по футболисту. Отмечается, что, возможно, это будет не последнее предложение "орлов".