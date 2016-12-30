Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" думает над трансфером Иско

"Манчестер Сити" рассматривает возможность покупки полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Marca.

24-летний футболист сборной Испании недоволен своим положение в мадридском клубе и намерен перейти в другой клуб. В его трансфере заинтересован лично главный тренер Хосеп Гвардиола. Однако, переход 24-летнего игрока может состояться не раньше лета 2017 года.
Теги: Иско Трансферы Манчестер Сити Реал
Сегодня, 17:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.