Руководство "Ромы" выделит летом на трансферы 40 миллионов евро

Руководство "Ромы" планирует выделить 40 миллионов евро в летнее трансферное окно для усиления состава, передает La Gazzetta dello Sport.



Итальянский клуб намерен выкупить игроков, которые сейчас находятся в клуба на правах аренды, а именно: Бруно Перес, Диего Перотти, Жуан Жезус, Мариу Руй, Федерико Фасио и Эмерсон дос Сантос.