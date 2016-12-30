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Артур Енджейчик перешел в "Легию" (2)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (2)
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Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
Дмитрий Нагиев: "Крестовский" отражает то, что происходит в стране - отсутствие логики и баснословные траты (16)
Руководство "Ромы" выделит летом на трансферы 40 миллионов евро
Руководство "Ромы" планирует выделить 40 миллионов евро в летнее трансферное окно для усиления состава, передает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб намерен выкупить игроков, которые сейчас находятся в клуба на правах аренды, а именно: Бруно Перес, Диего Перотти, Жуан Жезус, Мариу Руй, Федерико Фасио и Эмерсон дос Сантос.
Итальянский клуб намерен выкупить игроков, которые сейчас находятся в клуба на правах аренды, а именно: Бруно Перес, Диего Перотти, Жуан Жезус, Мариу Руй, Федерико Фасио и Эмерсон дос Сантос.
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