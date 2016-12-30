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"Наполи" заинтересовался Андреем Ярмоленко

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Наполи", информирует La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что итальянский клуб в летнее трансферное окно может лишиться сразу двух футболистов атакующего плана - Омара Эль-Каддури и Хосе Кальехона, и Ярмоленко рассматривается в качестве возможной замены игрокам.
Теги: Ярмоленко Динамо Киев Наполи Трансферы
Сегодня, 19:32
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