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"Наполи" заинтересовался Андреем Ярмоленко
Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Наполи", информирует La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что итальянский клуб в летнее трансферное окно может лишиться сразу двух футболистов атакующего плана - Омара Эль-Каддури и Хосе Кальехона, и Ярмоленко рассматривается в качестве возможной замены игрокам.
Отмечается, что итальянский клуб в летнее трансферное окно может лишиться сразу двух футболистов атакующего плана - Омара Эль-Каддури и Хосе Кальехона, и Ярмоленко рассматривается в качестве возможной замены игрокам.
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