Мусса Думбия попал в предварительную заявку сборной Мали на КАН-2017

Нападающий "Ростова" Мусса Думбия попал в предварительную заявку сборной Мали на участие в Кубке африканских наций-2017, сообщает пресс-служба национальной команды.



Главный тренер малийцев Аллен Жиресс назвал 26 игроков, из которых 23 поедут в Габон на континентальный форум, который начинается 14 января.