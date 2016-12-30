Пол Клемент может стать главным тренером "Суонси"

Ассистент Карло Анчелотти в "Баварии" Пол Клемент претендует на пост главного тренера "Суонси", сообщает Sky Sports.



Валлийцы сомневаются в том, что главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн оставит Уэльс, и поэтому решили переключить своё внимание на других специалистов.