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Пол Клемент может стать главным тренером "Суонси"

Ассистент Карло Анчелотти в "Баварии" Пол Клемент претендует на пост главного тренера "Суонси", сообщает Sky Sports.

Валлийцы сомневаются в том, что главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн оставит Уэльс, и поэтому решили переключить своё внимание на других специалистов.
Теги: Соунси
Сегодня, 20:38
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