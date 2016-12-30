Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Доринел Мунтяну возглавит клуб из Ирака

Бывший главный тренер "Мордовии" и "Кубани" Доринел Мунтяну продолжит свою карьеру в Ираке, об этом сообщил журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Предполагается, что румынский специалист возглавит клуб "Захо".
Теги: Мунтяну
Сегодня, 20:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.