Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Доринел Мунтяну возглавит клуб из Ирака
Бывший главный тренер "Мордовии" и "Кубани" Доринел Мунтяну продолжит свою карьеру в Ираке, об этом сообщил журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Предполагается, что румынский специалист возглавит клуб "Захо".
Предполагается, что румынский специалист возглавит клуб "Захо".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.