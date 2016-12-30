Лукас Лейва прошел медобследование в "Интере"

Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва в ближайшее время перейдет в миланский "Интер", сообщает Sky Sport Italia.



Контракт игрока с "красными" рассчитан до конца сезона и продлен не будет, поэтому мерсисайдцы не будут препятствовать трансферу футболиста. Речь идет об аренде до конца сезона, после чего Лейва на правах свободного агента сможет заключить контракт с "нерадзурри".