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17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Лукас Лейва прошел медобследование в "Интере"
Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва в ближайшее время перейдет в миланский "Интер", сообщает Sky Sport Italia.
Контракт игрока с "красными" рассчитан до конца сезона и продлен не будет, поэтому мерсисайдцы не будут препятствовать трансферу футболиста. Речь идет об аренде до конца сезона, после чего Лейва на правах свободного агента сможет заключить контракт с "нерадзурри".
Контракт игрока с "красными" рассчитан до конца сезона и продлен не будет, поэтому мерсисайдцы не будут препятствовать трансферу футболиста. Речь идет об аренде до конца сезона, после чего Лейва на правах свободного агента сможет заключить контракт с "нерадзурри".
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