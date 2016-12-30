Дрис Мертенс - лучший игрок Бельгии в 2016 году

Королевская бельгийская футбольная ассоциация назвала форварда "Наполи" Дриса Мертенса лучшим футболистом страны в 2016 году.



29-летний футболист набрал 12213 голосов болельщиков. Второе место досталось игроку "Челси" Эдену Азару (7856 голосов), а тройку замкнул Раджа Наингголан из "Ромы" (2562).