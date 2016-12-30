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Дрис Мертенс - лучший игрок Бельгии в 2016 году

Королевская бельгийская футбольная ассоциация назвала форварда "Наполи" Дриса Мертенса лучшим футболистом страны в 2016 году.

29-летний футболист набрал 12213 голосов болельщиков. Второе место досталось игроку "Челси" Эдену Азару (7856 голосов), а тройку замкнул Раджа Наингголан из "Ромы" (2562).
Сегодня, 22:02
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№2 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лютый тип вид пару матчей.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дрис..Мертенс..-ну что это?..Наинг..гы..гг.,сдаюсь))
То ли дело- Тибо Куртуа..А!? Звучит!))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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