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Хуан Итурбе может продолжить карьеру в "Зените"

Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Romagiallorossa.

К футболисту проявляют интерес помимо питерцев "Дженоа", "Торино" и "Лион". По информации источника, туринский клуб предлагал за Итурбе 10 млн евро.

В текущем сезоне Итурбе провел за римский клуб 12 матчей во всех турнирах и не отличился забитыми голами.
Теги: Итурбе Зенит Рома Трансферы
Сегодня, 22:16
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№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Луческу таких, мини-Халков набирает, похожих по манере игры, Роберт Мак, Жулиано теперь Хуан Итурбе, посмотрим, но все такие игровички, точно не бей-беги.
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: rooiwit (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Sergeevich,
Адриано 130 мячей забил за шахтер и в том году милану пользу приносил выходя на замену,а этот чудак даже 2 голов не забил за 2 сезона,дно похлеще кокорина
Регистрация: 22.12.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А как же брат Погребняка...?? kissing


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: rooiwit
spiri,
хороший игрок,1 гол за 2 сезона

Так это в Спартак его надо, на пару к Адриано.
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В России дубы все собрали - у макаронников подбирают. Хотя ничего так - недавно какого-то 31летнего Педро купить хотели, теперь к нему деревянного Хуана... А Гомесов и так вся команда у них laughing


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (3)

Ну если сам Зенит заинтересовался игроком, значит этот игрок охyительный!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: spiri
шо за чувак?почти не видел в деле!

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
spiri,
хороший игрок,1 гол за 2 сезона
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
шо за чувак?почти не видел в деле! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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