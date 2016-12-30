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17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Хуан Итурбе может продолжить карьеру в "Зените"
Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Romagiallorossa.
К футболисту проявляют интерес помимо питерцев "Дженоа", "Торино" и "Лион". По информации источника, туринский клуб предлагал за Итурбе 10 млн евро.
В текущем сезоне Итурбе провел за римский клуб 12 матчей во всех турнирах и не отличился забитыми голами.
К футболисту проявляют интерес помимо питерцев "Дженоа", "Торино" и "Лион". По информации источника, туринский клуб предлагал за Итурбе 10 млн евро.
В текущем сезоне Итурбе провел за римский клуб 12 матчей во всех турнирах и не отличился забитыми голами.
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