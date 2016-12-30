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Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"

Полузащитник Марк Гонсалес перейдет в "Коло-Коло", передает biobiochile.cl.

Соглашение будет рассчитано на один год. Последним клубом экс-футболиста ЦСКА был бразильский "Ресифе".
Сегодня, 22:25
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