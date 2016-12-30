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Агент: Оздоевым раньше интересовался "Лион", а теперь - "Сент-Этьен"

Полузащитником "Рубина" Магомедом Оздоевым раньше интересовался "Лион", а теперь - "Сент-Этьен", сообщил агент 24-летнего полузащитника Анзор Гаргаев.

"Интересы к Оздоеву есть, в том году был "Лион", в этом - "Сент-Этьен". Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также "Локомотив" проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.

Он игрок "Рубина", а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед - игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах", - цитирует Гаргаева ТАСС.
Теги: Оздоев Рубин Сент-Этьен Лион
Вчера, 23:27
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