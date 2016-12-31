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"Сантос" в январе попробует купить Бернарда

Полузащитник "Шахтёра" Бернард может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Lance.

Игроком интересуется "Сантос", который в январе намерен провести переговоры с "Шахтёром" по трансферу футболиста. При этом отмечается, что "горняки" не горят желанием расставаться с игроком.
Теги: Сантос Шахтер Трансферы
Сегодня, 00:07
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